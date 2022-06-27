فندت شركة سوناطراك الإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي, حول خبر نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو , نتيجة للهزة الأرضية التي ضربت ولاية وهرام سهر اليوم.

وأوضحت سوماطراك أن بعض الصفحات نشرت خبرا مغلوطا بخصوص, حول حريق مزعوم نشب في المنطقة الصناعية بأرزيو تم تداوله على نطاق واسع دون التأكد من صحة الخبر”.

و أضافت الشركة,”تفند سوناطراك هذه الأخبار المغلوطة و الملفقة و المفبركة وتؤكد سلامة جميع الوحدات الإنتاجية وتطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية و تنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم”.