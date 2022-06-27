سوناطراك تفند إشاعات نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو

27 يونيو، 2022

فندت شركة سوناطراك الإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي, حول خبر نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو , نتيجة للهزة الأرضية التي ضربت ولاية وهرام سهر اليوم.

وأوضحت سوماطراك أن بعض الصفحات نشرت خبرا مغلوطا بخصوص, حول حريق مزعوم نشب في المنطقة الصناعية بأرزيو تم تداوله على نطاق واسع دون التأكد من صحة الخبر”.

و أضافت الشركة,”تفند سوناطراك هذه الأخبار المغلوطة و الملفقة و المفبركة وتؤكد سلامة جميع الوحدات الإنتاجية وتطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية و تنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم”.

كما تنوه سوناطراك بإعادة تشغيل وحداتها الصناعية بأرزيو بعد توقف بعض منها تلقائيا جراء انقطاع الكهرباء و تستمر في تشغيل الوحدات المتبقية بعد عمليات المعاينة و التدقيق التقني الضروري للتأكد من سلامتها و تفادي أي خطر محتمل.

ش.ن
27 يونيو، 2022

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