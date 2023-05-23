سوناطراك تفرج عن نتائج مسابقة الإنتقاء بولاية إليزي

كشفت شركة سوناطراك اليوم في بيان لها، عن نتائج المسابقة التي نظمت بولاية إليزي في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، و التي تم اختيار 165 مرشحا.

وأشارت سوناطراك إلى علم كافة المشاركين في مسابقة الانتقاء المنظمة بولاية إليزي على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين محمد خماية بإن أمناس عن الإفراج على نتائج المسابقة التي أسفرت عن اختيار 165 مرشح وفقًا لترتيب الجدارة للمرحلة النهائية بعد استكمال الملفات الإدارية والفحص الطبي.

و ذكرت شركة سوناطراك في بيانها أنه شارك في مسابقة الاختيار المنظمة بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية ، 592 مترشح من بين 702 مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC أي بنسبة مشاركة قدرت بــ84 %.

أما بالنسبة للمناصب المتبقية والمقدرة بـ 34 منصب، والتي لم تحضى بمترشحين يستوفون شروط المسابقة، فقالت سوناطراك أنه سيتم اسنادها إلى احتياجات خطة التوظيف القادمة الخاصة بولاية إليزي.

كما دعت الشركة الناجحين في المسابقة للتوجه إلى منشآت التعيين وفق القوائم المنشورة بوكالة التشغيل لمباشرة عمليات التنصيب والشروع في العمل، مجددة التزامها الكامل بضمان تكافؤ الفرص والشفافية في مسابقات الانتقاء.

شرف الدين عبد النور

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