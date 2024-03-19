سوناطراك تعلن عن نتائج مسابقة التوظيف على مستوى عدة ولايات

سوناطراك تعلن عن نتائج مسابقة التوظيف على مستوى عدة ولايات

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له اليوم، عن نتائج مسابقة الانتقاء التي نُظمت بكل من ولايات الأغواط وبجاية والجزائر وسكيكدة وبومرداس ووهران، خلال الفترة الممتدة من 30 ديسمبر 2023 إلى 03 جانفي 2024.

للتذكير، فقد نظمت هذه المسابقة لسد حاجيات الشركة بـــ 1265منصب شغل بالمنشآت الإنتاجية والإدارية المتواجدة بهاتة الولايات، والتي شارك فيها 4459 مترشحا، حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 82% مقارنة بإجمالي الاستدعاءات الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC، البالغة 5464 مستدعى للمشاركة في هذه المسابقة.

كما أسفرت نتائج هذه المسابقة عن انتقاء 880 مرشحا وفقًا لترتيب الاستحقاق على أن يتم استدعاؤهم تدريجا لاستكمال الإجراءات الإدارية للتنصيب من طرف المصلحة المعنية.

و أما بخصوص المناصب المتبقية والتي لم تحظى بمترشحين يستوفون الشروط المطلوبة للمسابقة، فقالت سوناطراك أنه سيتم برمجتها ضمن المخطط التوظيفي للسنة الجارية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...