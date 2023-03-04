سوناطراك تعلن عن تمويل مشاريع جوارية بالجلفة والأغواط

قامت سوناطراك الأسبوع الفارط بالإمضاء على إتفاقيات إستثمار إجتماعي بكل من ولاية الجلفة و ولاية الأغواط، حسب بيان للمجمع.

وحسب نص البيان، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات، في إطار البرنامج المسطر لتنمية المناطق المعزولة المبرمجة على مستوى 37 ولاية.

ووفقا لذات المصدر، فقد تم بولاية الجلفة يوم 28 فيفري 2023 الإمضاء على إتفاقية تمويل مشروع إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين بلدية البيرين وضاية اللبن. وهي طريق تعاني من درجة جد متقدمة من الإهتراء.

وسطر برنامج الإستثمار الاجتماعي تمويل هذا المشروع الجواري ذو المنفعة العامة. للمساهمة في فك العزلة والتخفيف على ساكنة المنطقة.

في حين كانت الإتفاقية الثانية مع مديرية الموارد المائية للولاية الأغواط ، جرت مراسمها يوم يوم 01مارس 2023 بمقر ولاية الأغواط، حيث تهدف إلى تمويل مشروع إعادة الاعتبار لقناة ضخ المياه المستعملة بمحطة الخنق، الواقعة بمنطقة الخنيقة.

وستساهم العملية في معالجة المياه المستعملة لإعادة استخدامها في أغراض متعددة أخرى تستفيد منها ساكنة المنطقة.

ويتبنى هذه المشاريع الجوارية برنامج الإستثمار الاجتماعي لسوناطراك. لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة تساهم في خلق ديناميكية تنموية بالمناطق المعزولة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...