سوناطراك تعلن عن انضمامها إلى مركز الغاز العالمي

أعلنت شركة سوناطراك عن انضمامها إلى مركز الغاز العالمي (Global Gas Centre) بجنيف في سويسرا، المخصص لقادة وخبراء شركات الغاز الطبيعي، حسب ما أفاده بيان الشركة.

و أوضحت الشركة في بيانها أن هذا المركز العالمي هو منظمة غير ربحية يهدف إلى تعزيز التبادل الدولي في قطاع الغاز الطبيعي، وتحسين الأداء والنتائج في هذا المجال عبر منصة محايدة ومستقلة وشاملة تضم خبراء وقادة شركات الغاز الطبيعي من جميع أنحاء العالم.

كما تنشط هيئة مركز الغاز العالمي حسب المصدر ذاته، في ميدان الغاز الطبيعي بممثلين من كل القارات حيث تسعى إلى تعزيز التبادل على المستوى الدولي مع الشركاء في جميع قطاعات الطاقة في مجال الغاز الطبيعي .

و قالت سوناطراك أن انضمامها لعضوية هذه المنظمة” باعتبارها فاعل رئيسي في صناعة الغاز في إفريقيا ورائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويعزز من تموقعها كأبرز المورّدين لأوروبا وبقية دول العالم”.

كما أن انضمام سوناطراك لهذا المركز سيعزز مكانتها في السوق الدولية للغاز، ويتيح لها فرصا للاستفادة من تبادل الآراء والخبرات داخل هذه الهيئة العالمية، يضيف البيان.

للإشارة، فقد تم إنشاء مركز الغاز العالمي GGC عام 2014 وهذا بمبادرة من مجموعة من منتجي الغاز الطبيعي ومجلس الطاقة العالمي حيث يضم حاليا 15 عضوًا بعد انضمام سوناطراك كعضو في هذه الهيئة الدولية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...