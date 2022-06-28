أعلنت سوناطراك الإثنين اكتشاف رواسب “هامة” من الغاز المكثف في مكمن لياس الكربوناتي “LD2” على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل.

وأوردت سوناطراك في بيان أنها “تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات… على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل”.

وأوضحت أن الاحتياطيات المكتشفة “تراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف”.

وأضافت سوناطراك “يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية”.

كما تعتزم سوناطراك بدء استغلال هذه الاحتياطيات في نوفمبر المقبل بانتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا.

ش.ن

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