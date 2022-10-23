سوناطراك تعلن البدء في اعتماد نظام عالمي لمكافحة الفساد

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اليوم، بإعطاء إشارة إنطلاق أشغال عمل لجنة التحضير لنظامي المسؤلية المجتمعية، ايزو 26000 و إدارة مكافحة الفساد والرشوة إيزو 37001، بمقر المديرية العامة بحضور المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وكذا الإطارات السامية للمجمع.

و كشفت سونطراك في بيان لها، على صحفتها الرسمية في الفيسبوك أن مقياس إيزو 37001 هو معيار دولي تعتمده المؤسسات الحديثة، في نظام الإدارة، يضمن توفير آليات رقابة وبرامج فعالة تحظر الفساد بالمؤسسات والتنظيمات، ويسعى إلى ترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية.

و يضيف ذات البيان، بان سونطراك ترمي إلى وضع اللبنات الأولى لمعيار مكافحة الفساد مع المعهد الجزائري للتقييس، الذي أسندت له مهمة الإشراف على التحضير لوضع نظام إيزو 37001، ضمن منظومة إدارة مجمع سوناطراك، والبداية بمقر المديرية العامة بإعتبارها مركز قيادة المؤسسة الرئيسي .

و أشار البيان، بأن اللقاء كان أيضا فرصة لتحسيس إطارات المجمع بأهمية تنفيذ التوجيهات الرئيسية، للمسؤولية الإجتماعية وفق معيار إيزو 26000، قصد المساهمة في تطوير سياسة الإستثمار الاجتماعي للمجمع، بأبعادها الاجتماعية والبيئية، كشركة مواطنة مسؤولة اجتماعيًا و لا تعتمد فقط على الأداء الاقتصادي والتجاري، بل تعتمد على كيفية خدمة المجتمع الوطني و كيفية حماية الموارد الطبيعية للبلاد لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

و باعتبار سوناطراك مؤسسة وطنية ذات وزن دولي معترف به، تسعى للإلتزام بأفضل الممارسات العالمية، في ميدان الحوكمة التنظيمية والنزاهة، والشفافية لمواءمة منظومة إدارتها، مع أساليب الإدارة الحديثة يختم البيان.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...