سوناطراك تشارك في فعاليات مؤتمر البترول العالمي بكندا

شاركت سوناطراك، بوفد هام قاده المدير المركزي للموارد الجديدة، يوسف خنفر، في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول، المُنظم هذه السنة بمدينة كالغاري بكندا، في الفترة الممتدة من17 إلى 21 سبتمبر الجاري، حسب ما أورده بيان مجمع سوناطراك.

و يعد مؤتمر البترول العالمي، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، حدثا عالميًّا بارزًا، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون بينها في مُختلف مجالات الطاقة، ومركزًا لصناع القرار والمبتكرين للحلول التكنولوجية الجديدة في قطاع الطاقة.

و انعقد هذا المؤتمر هذه السنة، على خلفية الضغوط العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي وقت تظل فيه قضية أمن الطاقة العالمية مرتفعة في أعقاب التطورات الدولية الحاصلة.ت

كما تطرق هذا المؤتمر الذي يحظى باهتمام كبير من المختصّين والفاعلين في مجال الطاقة، إلى جميع جوانب الصناعة الطاقوية، بما فيها التكنولوجيات المبتكرة في مجال المنبع والمصب ودور الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة في الانتقال الطاقوي وكذا التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في العالم.

و جاءت مشاركة سوناطراك في هذه النسخة، على اعتبارها عضوا بارزا وفاعلا اقتصاديا في الصناعة النفطية العالمية، لتؤكد دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق النفط والغاز العالمية، يختم بيان المجمع.

شرف الدين عبد النور

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