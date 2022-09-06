سوناطراك تشارك في الطبعة الخمسين لمؤتمر GASTECH بايطاليا

أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة سوناطراك، عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي GASTECH في طبعته الخمسين لهذه السنة بوفد يمثل مختلف أنشطة الشركة وتترأسه نائبة الرئيس المدير العام المكلفة بنشاط التسويق، فتيحة نفاح

ووفقا لبيان للمجمع، فإن سوناطراك تشارك في هذه التظاهرة التي تنعقد من الخامس إلى الثامن سبتمبر 2022 بمدينة ميلان الإيطالية، بجناح خاص لعرض أنشطتها ومشاريعها في ميدان الصناعة الغازية وتسويق الغاز.

وحسب ذات المصدر تجمع فعاليات هذا التظاهرة، كبار فاعلي مجال الطاقة على المستوى الدولي وكذا صانعي السياسات الطاقوية في العالم خاصة في مجال الغاز، الغاز المسال ونشاطات الحد من انبعاثات الغاز.

كما تمكن هذه التظاهرة المهنيين المتخصصين في مجال الغاز مناقشة مختلف النماذج الاقتصادية المتعلقة بهذه الصناعة وكذا طرح المشاريع والابتكارات الجديدة في مجال تقليص البصمة الكربونية.

ليديا كبيش

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