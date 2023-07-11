سوناطراك تسلم أول شحنة غاز طبيعي مسال لشركة “إيني” بالميناء العائم الجديد

قامت سوناطراك لشركة “إيني” بتاريخ 7 جويلية، بتسليم شحنة من الغاز الطبيعي المسال قدرها 90 مليون متر مكعب من الغاز. على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي ببيومبينو في إيطاليا.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد تم نقل هذه الشحنة، التي تم تعبئتها على مستوى مركب التمييع GL3Z – بطيوة في الجزائر، بواسطة ناقلة الغاز المسال المملوكة للشركة الفرعية Hyproc.

ويعتبر هذا التسليم أول شحنة تجارية بهذا الميناء بعد نهاية المرحلة التجريبية، وهو ما يعتبر الانطلاقة الفعلية للاستغلال التجاري.

هذا وتعتزم سوناطراك رفع كمياتها نحو هذا الميناء الجديد على أساس منتظم. مما يعزز بالتالي دورها المركزي في تأمين الإمدادات نحو أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص.

رمزي أحمد توميات

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