سوناطراك تستأنف نشاطاتها في ليبيا

30 أكتوبر، 2023

أجرى رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا)، فرحات عمر بن قدارة، حيث تناولت هذه المكالمة موضوع استئناف مجمع سوناطراك لأنشطته في ليبيا.

و تمّت هذه المحادثات، بعد الإخطار الرسمي الذي تقدمت به سوناطراك بشأن رفعها حالة القوة القاهرة، وهذا استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا) الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا، حسب ما أورده بيان سوناطراك.

وفي هذا الصدد، اتّفق الطرفان على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر الداخل، بطرابلس، قصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف برقعتي “065” و”96/95″، في حوض غدامس، فضلا عن مناقشة سبل ترقية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

30 أكتوبر، 2023

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