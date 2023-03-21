سوناطراك تدعو إلى إيجاد حلول لتعزيز مكانة القارة الإفريقية في الإقتصاد العالمي

سوناطراك تدعو إلى إيجاد حلول لتعزيز مكانة القارة الإفريقية في الإقتصاد العالمي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن إفريقيا تحوز على إمكانيات طاقوية هائلة، مبرزا أنها غنية بالثروات الطبيعية ومن أكبر القارات الثرية في العالم.

وجاء ذلك خلال كلمة له أثناء الإجتماع الرابع للرؤساء التنفيذيين لمنظمة منتجين البترول الإفريقيين للمنظمة الأفريقية لدول المنتجة للنفط APPO.

وشدد حكار على أنه لا بد من إيجاد حلول لتطوير الطاقات وتعزيزها في افريقيا وتعزيز مكانتها في الإقتصاد العالمي وكذا من أجل نمو ذاتي. مضيفا أنه لا بد من العمل من أجل تنمية مستدامة في شتى المجالات. خاصة ما تعلق بالقضايا المناخية.

كما أبرز ذات المتحدث أن سوناطراك لها مكانة هامة في الإقتصاد الوطني، ولها إستراتيجية واضحة في الأمن الطاقوي.كما لها برنامجا إستراتيجيا في المحور الطاقوي. ولديها علاقات ترتكز على مجال التعاون.

في حين أشار إلى أن مجمع سوناطراك لم يدخر أي جهد لتبادل تجربته في مجال التكنولوجيا والطاقة والإنتاج البترولي والغازي، موضحا أن الشركة لها علاقات وطيدة مع متعاملين أجنبيين من مختلف البلدان. للبحث والتعاون في مختلف الميادين لتطوير الانتاج الهيدروكربون وتسويق البترول.

وأردف حكار يلبقول:” مهمتنا الأساسية اليوم هي تسهيل تبادل الآراء والخبرات بين البلدان. وإعطاء نظرة شاملة تفيد الجميع. لايجاد حلول واقعية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الطاقوي وتطوير التنمية المستدامة”.

ليديا كبيش

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