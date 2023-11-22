سوناطراك تختار 60 فائزا في المسابقة الوطنية للكتابة

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان لها، عن نتائج تقييم وانتقاء أعمال تلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث (السنة الخامسة ابتدائي، السنة الرابعة متوسط، السنة الثالثة ثانوي) في إطار المسابقة الوطنية في الكتابة التي نظمتها سوناطراك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن.

ووفقا لنص البيان، فإن المسابقة تدخل في إطار إحياء الذكرى الستين لتأسيس شركة سوناطراك الموافق لـ 31 ديسمبر 1963

وأسفرت عملية التقييم الأوّلي التي أجرتها وزارة التربية الوطنية على مستوى مديرياتها الولائية، وكذا عملية التقييم النهائي التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمسابقة الكتابة المكوّنة من مفتشين وأساتذة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وكذا ممثلين عن مجمع سوناطراك، عن انتقاء ستّين إنتاجا كتابيا تمثّل المراحل التعليمية الثلاث.

في حين تم اختيار 20 تعبيرا كتابيا من مرحلة التعليم الابتدائي، 20 رسالة من مرحلة التعليم المتوسط، 20 مقالا من مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

كما تم تحديد 60 فائزا كدلالة رمزية لإحياء الذكرى الستين لتأسيس شركة سوناطراك والتي خصّصت بالمناسبة جوائز قيّمة للفائزين والمؤسسات التربوية التي ينتمون لها.

هذا وستسلم الجوائز للفائزين المبيّنة أسماؤهم على الرابط التالي https://cutt.ly/XwU68Woa، أثناء حفل رسمي سيقام على شرفهم بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك نهاية شهر ديسمبر 2023.

وحسب ذات المصدر، تسعى شركة سوناطراك باعتبارها مؤسسة مواطنة، من خلال تنظيم هذه المسابقات الفكرية الوطنية، إلى ترسيخ ثقافة الكتابة لدى الناشئة وتشجيع المواهب على التعبير في عدد من المجالات المعرفية ذات الصّلة بقضايا البيئة والطاقة والتكنولوجيا

رمزي أحمد توميات

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