سوناطراك تحقق 6 اكتشافات في الثلاثي الأول من 2023

سوناطراك تحقق 6 اكتشافات في الثلاثي الأول من 2023

أعلنت سوناطراك في بيان لها، عن تحقيق 6 اكتشافات للمحروقات، اعتمادا على مجهودها الخاص، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وحسب نص البيان، فقد تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، BRM-1 وBMD-1. وسجلت تدفق يومي قدره 5699 برميل من النفط و170461 متر مكعب من الغاز على مستوى البئر الأول.

أما فيما يخص البئر الثاني فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4856 برميل من النفط. و255912 متر مكعب من الغاز، يضيف ذات البيان.

كما أعلنت سوناطراك عن حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات. البئر الأول يسمىHAM- 1bis أنتج تدفقا يوميا يبلغ 129048 متر مكعب من الغاز. و239 برميل من المكثفات انطلاقا من المكمن الأول. و1905 برميل من النفط و137484 متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

في حين أنتج البئر الثاني المسمىSAISW-1 تدفقا يوميا يقدر بـ3117 برميل من النفط و219336 متر مكعب من الغاز كما تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر KARS-3. حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متر مكعب من الغاز و1504 برميل من المكثفات.

هذا وحققت سوناطراك، اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحفل حاسي الرمل. خلال حفر بئر. LGL-2حيث سجل تدفق يومي مقداره 453 برميل من النفط و168312 متر مكعب من الغاز.

وتبرز هذه الاكتشافات حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات. كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر.

رمزي أحمد توميات

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