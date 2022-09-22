سوناطراك: تجهيز 50 قسم رقمي بالمدارس الإبتدائية بمعدات رقمية

أعلنت اليوم الخميس، مؤسسة سوناطراك، عن تجهيز 50 قسم رقمي بالمدارس الإبتدائي بمعدات بيداغوجية رقمية، وذلك في إطار مشروع المدرسة الرقمية و تنفيذا للإتفاق المبرم بين المجمع و الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

وأوضح المجمع، في بيان له، أن مساهمة سوناطراك، تجسدت في تقديم مساعدة مالية لإقتناء معدات الإعلام الالي و كذا الألواح الرقمية بالإضافة إلى المعدات الرقمية لصالح التلاميذ .

وحسب نص البيان، فإن هذه المساهمة تأتي لترافق تلاميذ المدارس في هذا الدخول المدرسي، و تدعيما لجهود الدولة لتمكين تلاميذتنا من متابعة دروسهم بإستعمال وسائل بيداغوجية عصرية.

كما تندرج إلتفاتة مجمع سوناطراك ضمن إلتزماتها المجتمعية بإعتباره مؤسسة مواطنة وتكريسا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها دوما مع مواطنيها في كل ربوع الوطن، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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