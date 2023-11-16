سوناطراك: التوقيع على 04 اتفاقيات شراكة دولية في مجال التكوين

شارك وفد رفيع المستوى من سوناطراك بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع رشيد حشيشي، في الاجتماع الخامس للرؤساء المدراء العامين للشركات الوطنية للمحروقات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وحسب بيان لشركة سوناطراك، فقد شكّلت هذه النسخة الخامسة من اجتماع الرؤساء المدراء العامين فرصة لمناقشة النقاط المتعلقة بمجالات التعاون بين شركات المحروقات الإفريقية، في جوانبها المرتبطة بتمويل مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية والأسواق الإقليمية، إلى جانب تطوير المحتوى المحلي وتعزيز رأس المال البشري والتكنولوجيات والبحث والتطوير، فضلا عن خيارات التعاون في مجال تطوير الطاقات المتجددة.

كما تم، على هامش هذا الاجتماع، التوقيع على أربع (04) اتفاقيات شراكة في مجال التكوين بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك وكل من الشركة الوطنية للبترول “SNPC” ، لجمهورية الكونغو، سوناهيدروك SONAHYDROC ، لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشركة الوطنية للمحروقات، لدولة البنين، و الشركة الوطنية للبترول لغانا “GNPC”، لدولة غانا.

وتأتي هذه الاتفاقيات المتخصصة في مجال النفط والغاز استكمالا لمسار ترسيم عمليات التكوين التي أطلقها المعهد الجزائري للبترول مع شركات بترولية أخرى تابعة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط.

يُذكر أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، التي تم إنشاؤها في 27 جانفي 1987 بلاغوس (نيجيريا)، هي فضاء للقاء والتبادل والتعاون وتقاسم التجارب والخبرات بين الدول الافريقية الأعضاء.

كما تجدر بالإشارة إلى أن سوناطراك كانت قد نظمت الدورة الرابعة من هذا الاجتماع في 21 مارس 2023 بالجزائر العاصمة.

رمزي أحمد توميات

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