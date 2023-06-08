 سوناطراك: الإمضاء على عقد تكوين متخصص مع شركة هانيويل

أمضى مجمع سوناطراك يوم أمس الأربعاء على عقد تكوين متخصص بين سوناطراك وهانيويل وهذا خلال أشغال ورشة عمل بين سوناطراك-هانيويل التي جرت فعاليتها بالمعهد الجزائري للبترول ببومرداس تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، حسب ما أفاه بيان المجمع.

و تضمنت أشغال ورشة العمل حسب المصدر ذاته عدة محاور تتعلق بمجالات التحكم في التكنولوجيات الرقمية وكذا تطبيق التكنولوجيات الحديثة الهادفة إلى تحسين الأداء العملياتي للمنشآت النفطية.

كما أن الورشة التي عرفت مشاركة عدد هام من التقنيين والمهندسين العاملين على مستوى أنظمة التحكم، تندرج ضمن استراتيجية الشراكة التي تربط سوناطراك وشركة هانيويل و التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحكم في التكنولوجيات الحديثة لهانيويل في أنظمة التحكم والمراقبة للمنشآت الإنتاجية لسوناطراك.

للإشارة، فإن العقد الممضي بين الشركتين حسب ما أفاد به ذات البيان، يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم والتي ستنظم على مستوى المدارس الأربعة التابعة للمعهد الجزائري للبترول كما سيسمح هذا العقد للمعهد الجزائري للبترول بأن يصبح مركزا افريقيا للتكوين وتسليم شهادات الاعتماد حسب معايير هانيويل.

شرف الدين عبد النور

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