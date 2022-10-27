سوناطراك: اطلاق مشروعين نموذجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر

27 أكتوبر، 2022

اعلن ممثل مجمع سوناطراك بصالون الطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، محمد بوتوشنت، أن المجمع يعتزم اطلاق مشروعين نموذجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجنوب البلاد في سنتي 2023 و2024.

وأوضح بوتوشنت، أن الهدف الرئيسي من المشروعين النموذجيين هو تطوير الخبرة والتحكم التكنولوجي في مجمل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر بدءا من الإنتاج والتخزين والنقل إلى غاية التطبيقات.

كما أكد ذات المتحدث، في تصريحات صحفية على هامش الصالون، على أن الهيدروجين الأخضر يحظى في هذه السنوات الأخيرة باهتمام على مستوى العالم،

وأبرز  ممثل مجمع سوناطراك أن هذا الأخير ومن خلال المشروعين النموذجين يهدف إلى اختبار مختلف تكنولوجيات التحليل الكهربائي والتخزين والنقل.

رمزي أحمد توميات

27 أكتوبر، 2022

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