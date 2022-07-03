كشفت اليوم الأحد، شركة سوناطراك، عن تسجيل ارتفاع في قمية صادرات المحروقات بلغت نسبته 70 بالمائة، إلى غاية نهاية ماي 2022.

وأفاد الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك توفيق حكار ،خلال ندوة صحفية، أن صادرات المحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغت 21.5 مليار دولار.

ولفت حكار، إبى أن قرار مراجعة أسعار الغاز هي مع جميع المتعاملين مع سوناطراك، مضيفا أنه هناك ارتفاع في حجم تصدير الغاز عبر خط الانابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا.

و أكد حكار أنه إلى غاية اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر الى بلد اخر و ان تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

و أوضح ذات المتحدث، أن العقود تمنع توجيه الغاز الى دولة غير مستوردة من سوناطراك وفي حال تم تغيير وجهة الغاز والاخلال بالعقود يجب مراجعة الامر مع الشركة و اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما أشار المدير العام، الى الاتفاقيات الجارية مع دولة نيجيريا لإنجاز شبكة تصدير الغاز التي تعبر 12 دولة لبلوغ مقصده، وأكد ان المجمع يسعى لتسريع الخطوات لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر و النيجر و نيجيريا.

رمزي أحمد توميات

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