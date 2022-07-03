حكار: ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 70 بالمائة

3 يوليو، 2022

كشفت اليوم الأحد، شركة سوناطراك، عن تسجيل ارتفاع في قمية صادرات المحروقات بلغت نسبته 70 بالمائة، إلى غاية نهاية ماي 2022.

وأفاد الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك توفيق حكار ،خلال ندوة صحفية، أن صادرات المحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغت 21.5 مليار دولار.

ولفت حكار، إبى أن قرار مراجعة أسعار الغاز هي مع جميع المتعاملين مع سوناطراك، مضيفا أنه هناك ارتفاع في حجم تصدير الغاز عبر خط الانابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا.

و أكد حكار أنه إلى غاية اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر الى بلد اخر و ان تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

و أوضح ذات المتحدث، أن العقود تمنع توجيه الغاز الى دولة غير مستوردة من سوناطراك وفي حال تم تغيير وجهة الغاز والاخلال بالعقود يجب مراجعة الامر مع الشركة و اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما أشار المدير العام، الى الاتفاقيات الجارية مع دولة نيجيريا لإنجاز شبكة تصدير الغاز التي تعبر 12 دولة لبلوغ مقصده، وأكد ان المجمع يسعى لتسريع الخطوات لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر و النيجر و نيجيريا.

رمزي أحمد توميات

3 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

على رأس وفد دبلوماسي هام…نائب وزير الخارجية الأمريكية تحل بالجزائر

10 مارس، 2022

لماذا من مصلحة الجزائر رد إيراني موجع للأمريكان

16 يونيو، 2019

أليانس للتأمينات تكافئ أفضل سائقي المنطقة الشرقية للبلاد خلال لقاء جهوي

4 أبريل، 2021

يوم العلم: رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه بنهضة شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية

16 أبريل، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: