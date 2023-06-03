سوريا تشيد بجهود الجزائر في لم الشمل العربي

أشاد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، بالدور القومي الذي تقوم به الجزائر لتعزيز لم الشمل العربي حسب وكالة الأنباء السورية.

وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة منح السفير الجزائري وسام الإستحقاق السوري، أين نوه بجهود الجزائر، التي تكللت بعودة بلاده إلى جامعة الدول العربية.

ومنح الرئيس السوري بشار الأسد، سفير الجزائر بدمشق، لحسن تهامي، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. تقديرا لجهوده في تطوير العلاقات السورية الجزائرية.

وجاء ذلك، في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين السورية في مبنى الوزارة. بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا للجزائر لدى سوريا.

هذا وثمن المقداد، الذي قلد السفير تهامي الوسام، التطورات الحاصلة في الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل العربي المشترك. والتعاون بين الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة.

في حين نوه الوزير السوري بالدور القومي للجزائر وما تقوم به من أجل لم الشمل العربي، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين سوريا والجزائر وشعبيهما الشقيقين ووقوفهما معا ضد الإرهاب.

رمزي أحمد توميات

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