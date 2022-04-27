سواهلية: أكبر تحديات الجزائر هي تحقيق الأمن الغذائي و المائي والطاقوي

27 أبريل، 2022

قال اليوم الأربعاء الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد سواهلية:” أن الجزائر تراهن على إعطاء انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني من خلال تنويع منتجاتها وإيرادتها من العملة الصعبة، خاصة في ظل الإرادة القوية والنهج الواضح الذي يحتاج إلى وسائل وأدوات ناجعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود”.

وأوضح سواهلية لدى نزوله ضيفا على الإذاعةالوطنية، أن المؤشرات الاقتصادية ترتبط مع مختلف التحديات التي تعيشها الجزائر خاصة الخارجية في ظل بقاء أثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي إضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المتحدث قائلا :” إن هذه المعطيات دفعت بالسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالاعتناء بالأمن الغذائي المائي والاقتصادي والطاقوي وتنويع استثماراتنا لكي تكون الجزائر في أريحية وتكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز”.

و دعا ضيف الإذاعة إلى أن يتم مرافقة هذا التحدي بمراجعة قانون الاستثمار والضريبة والإجراءات المصرفية التي يجب أن ترافق هذه الاستثمارات من أجل توسيعها وتحفيز رجال المال والأعمال للولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية وتوفير أمننا بأيدينا.

ليديا كبيش

27 أبريل، 2022

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