سليمان شنين يؤكد دعم الجزائر للحلول التوافقية بين الأشقاء الليبيين

استقبل سفير الجزائر لدى دولة ليبيا، سليمان شنين، اليوم الأربعاء 02 فبراير 2022، من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وعبّر السفير، بهذه المناسبة، عن دعم الجزائر للحلول التوافقية بين الأشقاء الليبيين وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصون سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسساته السياسية.

كما أكد على وقوف الجزائر على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية وعدم انحيازها لأي طرف خلافا لما أوردته بعض المصادر بأنه أكد “موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد ودعم كافة القرارات الصادرة عنه”.

ش.ن

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