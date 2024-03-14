سلطة ضبط السمعي البصري تحذر القنوات التلفزيونية لهذا السبب

14 مارس، 2024

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الخميس، بيانا حذرت من خلاله بعض القنوات التلفزيونية من التمادي في بثّ الفواصل الإشهارية، على منوال ما شهدته الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان الحالي.

وركّزت السلطة على أنّ “التمادي في إطالة الفواصل الإشهارية شكّل إضراراً بمصلحة المشاهد، وتجاوزاً للوقت المخصص لبثّ الرسائل الإشهارية”.

كما شددت السلطة على وجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري داعيةً جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية، إلى ضرورة الالتزام بسائر القواعد القانونية واحترام خصوصية العائلات الجزائرية

ليديا كبيش

د

14 مارس، 2024

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