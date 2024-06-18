سلطات الاحتلال المغربي تعتدي على مناضلات صحراويات بالعيون المحتلة

اعتدت سلطات الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة على مناضلات صحراويات ، وذلك تزامنا مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية عن مصدر حقوقي صحراوي .

وحاولت ثلّة من مناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب تنظيم مظاهرة سلمية بشارع السمارة بقلب مدينة العيون المحتلة، تزامنا مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية، في ظروف يطبعها القمع والتعتيم والحصار المشدّد الذي تفرضه قوات الاحتلال المغربي بالجزء المحتل .

واثناء محاولة المتظاهرات الوصول إلى المكان المقرر للوقفة تدخلت عناصر سلطات الاحتلال بالقوة لتعنيفهن لفظيا وجسديا وردعهن بالقوة المفرطة واستعمال أداة حادة لجرح ثديهن ما اسفر عن اصابات متفاوتة الخطورة، حسب المصدر ذاته

ونذكر من بينها المناضلة الاسيرة سابقا دكجة لشكر ، المناضلة و الأسيرة السابقة فاطمتو الحيرش، الاسيرة سابقا محفوظة لفقير، المناضلة، المناضلة خديجتو دويه والإعلامية الصالحة بوتنكيزة التي تم استهدافها من طرف عناصر ترتدي الزي المدني وتقود سيارة سوداء مدنية وسيارات شرطة مغربية، تضيف وكالة الأبناء الصحراوية في ذات البرقية.

كوثر غريبي