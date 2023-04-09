سفير فلسطين: الجزائر تقف سدًا منيعا أمام محاولات فرض التطبيع الصهيوني

أعرب سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبوعيطة عن فخره بموقف الجزائر الشجاع تجاه فلسطين حيث قال: “إن الرئيس الجزائري لم يترك الشعب الفلسطيني ويدعم صموده ويقف سدا منيعا أمام عملية التطبيع التي يحاول الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الأمة العربية والإسلامية”.

وقال ابو عيطة في حوار هاتفي خص به إذاعة الجزائر الدولية” إن الانتهاكات الدنيئة الإجرامية التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي. في باحة المسجد الأقصى فجر أمس وفي الأيام الماضية اثناء صلاة التراويح هي محاولات متكررة’.

تهدف إلى ثني الفلسطينيين عن التواجد في القدس. حيث لا يريد الكيان الصهيوني أن يرى القدس مليئة بأبناء الشعب الفلسطيني وبالوجوه العربية الإسلامية. التي تريد أن تؤكد أن القدس بالفعل هي عربية وإسلامية يضيف ذات المتحدث.

في حين استغرب السفير الفلسطيني غياب المجتمع الدولي الذي يبقى متفرجا ومكتوف الأيدي. مضيفا أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن تضحياته من أجل القدس وسيبقى يدافع عنها ويواجه الاحتلال الإسرائيلي.

وسيرد في الزمان والمكان المناسبين للتصدي لمخطط الكيان الصهيوني. الذي يريد أن يسيطر على المسجد الأقصى ويقسمه زمانيا ومكانيا يضيف ذات المتحدث.

وكشف سفير دولة فلسطين بالجزائر أن المعركة متواصلة في كل فلسطين وليس فقط في القدس وأن الاحتلال الإسرائيلي يستعمل كل أنواع السلاح للقضاء على الشعب الفلسطيني.

كما أبرز أن القضية الفلسطينية كشفت القناع والوجه الحقيقي للمجتمع الدولي في تعاطيه وتعامله ومواقفه من القضايا. التي تدور في العالم وأن الولايات الأمريكية هي الراعي الحصري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

هذا وقد دعا أبوعيطة العرب والمسلمين إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ضد الاحتلال المجرم. الذي لا يفرق في جرائمه بين الأطفال وبين المرأة والرجل وبين الكبير والصغير.

ليديا كبيش

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