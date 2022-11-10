سفير جنوب إفريقيا بالجزائر يهنّئ السلطات الجزائرية على نجاح القمة العربية ويؤكّد لعمار بلاني رغبة بلده في رفع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي

10 نوفمبر، 2022

استقبل عمار بلاني ، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، اليوم 10 نوفمبر 2022 بمقر الوزارة ، بيلي ليسدي ماسيتله ، سفير جنوب إفريقيا بالجزائر.

وأفاد بيان للخارجية أن سفير جنوب إفريقيا ،  هنّأ، خلال هذا اللقاء، السلطات الجزائرية والشعب الجزائري على نجاح القمة العربية التي عقدت في الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر 2022 ، معربًا عن ارتياح بلاده للقرارات التي اتخذها القادة العرب ، خاصة. فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية وتنشيط مبادرة السلام العربية.

انتهز سفير جنوب افريقيا بالجزائر، هذه الفرصة للإشادة بجهود الجزائر في هذا الشأن ، والتي أدت إلى توقيع الفصائل الفلسطينية ، في 13 أكتوبر 2022 ، في الجزائر العاصمة ، على “إعلان الجزائر” لتجسيد المصالحة الفلسطينية، يضيف البيان.

كما ركزت المناقشات على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك مسألة الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد ، أكد الطرفان دعمهما الثابت للنضال العادل للشعب الصحراوي ، بينما شددا على ضرورة أن يستأنف طرفا الصراع ، وهما جبهة البوليساريو والمغرب ، المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. بهدف الوصول إلى حل سياسي مقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ، وفقًا للشرعية الدولية.

وخلص بيان الخارجية إلى أنّ هذا الاجتماع كان فرصة للطرفين للتأكيد مجددًا على رغبتهما المشتركة في زيادة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ، ورفع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي إلى مستويات تعكس إمكانات البلدين والطموح الذي يقودهما إلى أعلى المستويات. السلطات ، لا سيما في ضوء عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة الثنائية ، المقرر عقدها في أوائل عام 2023.

ش.ن

10 نوفمبر، 2022

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