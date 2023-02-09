سفير باكستان بالجزائر: مستقبل العلاقات بين البلدين سيكون مشرقا

قال سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر، محمد طارق، أن :”هناك مستقبلا مشرقا للعلاقات بين البلدين. اللذين يحييان هذه السنة الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية بمناسبة إنتهاء مهامه في الجزائر.

وأفاد ذات المتحدث أنه قد تحادث مع رئيس الجمهورية وأعرب له عن طموح باكستان لتعزيز التعاون مع الجزائر. مضيفا أن سنة 2023 تصادف الذكرى الـ65 لإقامة علاقاتنا الدبلوماسية التي شهدت العديد من الأنشطة. ونأمل في أن يزداد التعاون بين البلدين”.

كما السفير قائلا: “أتوقع مستقبلا مشرقا للعلاقات الجزائرية-الباكستانية. وعند عودتي لبلدي، سأستمر في العمل بكل تفان من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين”.

ولفت طارق الى أنه يغادر الجزائر بمشاعر السعادة في أداء واجبي والحزن لأنني سأفتقد لهذا البلد الجميل وشعبه الذي هو من أصدق الناس، معربا عن تمنياته في أن تحقق الحكومة الجزائرية أهداف الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

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