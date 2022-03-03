سفير الجزائر برومانيا: التكفل ب 70 شاب جزائري لإجلائهم إلى أرض الوطن اليوم

أعلن اليوم الخميس، سفير الجزائر برومانيا مناد حباك، عن توفير كل الظروف والتسهيلات لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في أوكرانيا والدول المجاورة لتسهيل عودتهم الى أرض الوطن.

وأكد حباك في حديث خص به الإذاعة الوطنية أن مصالحه جندت كل الوسائل للتكفل بأفراد الجالية الجزائرية هناك على غرار الفنادق و مخبر تحاليل للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة الى الوثائق اللازمة في حال ضياع جوازات سفرهم.

وقال ذات المتحدث:”في الوقت الحاضر استقبلنا تقريبا 70 شاب منهم طلبة في مقتبل العمر البعض منهم من فقد جواز سفره ..قمنا بإرسال سائق لمسافة 500 كلم ليسلمهم جواز سفر استعجالي “.

كما أكد سفير الجزائر برومانيا، أن السلطات الرومانية جد متعاونة وقدمت كل التسهيلات اللازمة لضمان إجلاء الرعايا الجزائرين هناك وبالدول المجاورة

وللتذكير، فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية اليوم انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لرومانيا لتصل الى ارض الوطن في حدود الثامنة والربع مساء.

رمزي أحمد توميات

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