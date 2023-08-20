سفير الجزائر بإيطاليا: اليوم الوطني للمجاهد محطة هامة في تاريخنا

20 أغسطس، 2023

قامت سفارة الجزائر بروما صبيحة يوم الأحد باحياء، اليوم الوطني للمجاهد تحت شعار “المجاهد …صنع المجد ووفّى العهد”، الـمُخلّد للذّكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني لعام 1955 وانعقاد مؤتمر الصّومام عام 1956

و قام أعضاء السفارة برفع الألوان الوطنية وأداء النشيد الوطني قبل قراءة فاتحة الكتاب ترحما على الأرواح الطاهرة لشهدائنا الأبرار.

وأكّد السفير عبد الكريم طواهرية، من خلال كلمة له ألقاها بهذه المناسبة، على الدّور المفصلي لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصّومام كمحطتين هامتين في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة، وأثرهما على تدويل القضية الجزائرية وإعادة تنظيم وهيكلة الكفاح المسلّح عبر كافة التراب الوطني وهو ما توج في الأخير باسترجاع الحرية والاستقلال.

ليديا كبيش

20 أغسطس، 2023

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