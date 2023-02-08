سفيرة تركيا في الجزائر:”شكرا لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري على كل الدعم المعنوي والمادي”

أكدت اليوم الأربعاء، سفيرة تركيا في الجزائر ماهينور أوزدمير، في كلمة لها على هامش مراسم توقيف قوجيل على سجل التعازي، أن الجزائر أول من استجاب لنداء الاستغاثة، حيث قدمت شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري، وعلى كل الدعم المعنوي والمادي والتضامن الذي تلقوه منهم.

وقالت السفيرة، أن بلادها تمر بظروف جد صعبة، بعد الزلزال المدمر، مشيرة إلى أن 10 ولايات تضررت كثيرا في تركيا.

وقد وقع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على سجل التعازي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وذلك بحضور كل من وزيرة التضامن كوثر كريكو وسفيرة تركيا.

حورية سعداوي

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