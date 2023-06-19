سفيرة تركيا بالجزائر: نسعى إلى رفع المبادلات التجارية إلى 10 مليار دولار

أكدت سعادة سفيرة جمهورية تركيا لدى الجزائر، أوزديمير قوكتاش، خلال زيارة وداع لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إثر انتهاء مهامها ببلادنا، أن بلادها تسعي إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليار دولار.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن رئيس ابراهيم بوغالي استقبل سعادة الفيرة بمقر المجلس. وحضر اللقاء السيدان منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية ومسعود قصري. رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-تركيا.

وفي بداية اللقاء، قدم رئيس المجلس، تهانيه الخالصة للشعب التركي إثر نجاح الانتخابات الرئاسية. وإعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة. متمنيا لشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم رئيس المجلس شكره لسعادة السفيرة على زيارتها بعد انتهاء مهامها كسفيرة بالجزائر. متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة. كما أشاد بكفاءتها وإسهامها في خدمة مسار التعاون بين البلدين.

كما أشاد بوغالي بمستوى علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وعبر عن أمله في ترقية العمل المشترك بما يحقق تطلع البلدين نحو مزيد من التعاون في إطار شراكة مثمرة ومتميزة.

ومن جهتها، عبرت السفيرة التركية عن امتنانها لنواب المجلس الشعبي الوطني نظير هبّتهم التضامنية الواسعة مع تركيا إثر الزلزال المدمّر الذي ألّم بها واعتبرت ذلك واجبا تمليه العلاقات التاريخية والروابط العميقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

وفي جانب آخر، أكدت غوكتاش أن تركيا تسعى إلى تعزيز استثماراتها بالجزائر، موضحة أنها تستهدف الانتقال بالمبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار إلى سقف 10 مليارات دولار،

و في هذا الخصوص، دعت ذات المتحدثة الى العمل من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر تفضي التي شراكة مربحة للطرفين.

وعلى الصعيد البرلماني، أكدت السفيرة ضرورة تفعيل دور مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين لاسيما على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي أداها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إلى تركيا والتي تكللت بتوقيع اتفاقيات في عديد المجالات

ليديا كبيش

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