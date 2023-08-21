سفيان شايب ستي: نصف مليون طن صادرات الشركة الجزائرية القطرية للصلب منذ بداية 2023

21 أغسطس، 2023
سفيان شايب ستي: نصف مليون طن صادرات الشركة الجزائرية القطرية للصلب منذ بداية 2023

كشف النائب المدير العام للشركة الجزائرية القطرية  للصلب سفيان شايب ستي  عن تصدير الشركة لنصف مليون طن  من منتجاتها خلال السبعة أشهر الأولى  من سنة 2023، حسب ما كشفته الإذاعة الجزائرية.

وأبرز سفيان شايب ستي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين أن التوقعات تشير إلى بلوغ  700 ألف طن نهاية السنة وهو ضعف الأرقام المسجلة السنة الفارطة بما يعادل ما قيمته  100 مليون دولار، حسب ذات المصدر.

وفي ذات السياق أكد المتحدث ذاته حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا وهو ماسيمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية وتوسعة مجال التصدير، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

21 أغسطس، 2023

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