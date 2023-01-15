سفارة سويسرافي الجزائر: إعلان هام بخصوص تأشيرة شنغن

كشفت السفارة السويسرية لدى الجزائر،عبر منشور لها على صفحتها على موقع الفيسبوك،أنها لن تقدم بعد الآن طلبات الجزائريين، للحصول على تأشيرة شنغن إلى سويسرا في السفارة، ولكن على مستوى خدمة VFS Global.

وحيث تعاقدت على جمع ملفات التأشيرات، مع مزود الخدمة الخاص VFS Global،الذي يعد الآن مسؤولاً عن استقبال المتقدمين والراغبين في السفر إلى سويسرا.

وأضافت السفارة: ” تمت الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم طلبات تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة في سويسرا. إلى VFS Global Algeria منذ الأول من جانفي من هذا العام. نحن نتطلع إلى هذا التعاون”.

حورية سعداوي

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