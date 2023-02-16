سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر: بيان هام حول قضية تهديد شخص بتفجير مقرها

أشادت اليوم الخميس، سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، في بيان لها، بجهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، مؤكدة ثقتها بها، والتي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة.

وحيث تلقت السفارة، فجر يوم الأربعاء، تهديدا مباشرا من شخص بتفجير مبناها، عبر مكالمة هاتفية، وعلى إثر ذلك قامت بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية، التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.

وكما باشرت مصالح الأمن فور تلقيها الإنذار، تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي، يوم الأربعاء، ليتمّ إخضاعه إلى مراقبة وفحوصات طبية نفسية، قبل أن يقدّم أمام العدالة، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

حورية سعداوي

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