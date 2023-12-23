سفارة الجزائر بمدريد تنظم إحتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية

نظّمت سفارة الجزائر بمدريد، اليوم، تحت إشراف السفير عبد الفتاح دغموم، إحتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية، المصادف ليوم 18 ديسمبر من كل سنة، وذلك بحضور طاقم السفارة وأبناء الجالية الوطنية المقيمة بإسبانيا.

وفي كلمته بهذه المناسبة، نوّه السفير حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر، بمعية دول عربية أخرى، من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3190، بتاريخ 18 ديسمبر 1973، مؤكدا أن هذا القرار الهام أعطى للغة الضاد مكانتها في محافل الأمم وحقها الطبيعي نظرا لإسهاماتها الكبيرة في إثراء التراث الإنساني وكذا العلوم والتاريخ والفلسفة والفنون وغيرها من المجالات.

كما أبرز عبد الفتاح دغموم، الإهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا الجزائرية للغة العربية التي تعتبر اللغة الرسمية للدولة، وكذا إحدى مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب الإسلام والأمازيغية، والتي شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تعزيزها وترقيتها، حسب ذات المصدر.

هذا وتشجيعا لأبناء الجالية على الاهتمام باللغة العربية وتنمية قدراتهم فيها، نظمت السفارة مسابقة لفائدة الأطفال في مجال القراءة والإنشاد والكتابة، حيث تم تكريم المشاركين في ختام هذه الاحتفالية تقديرا لاجتهادهم ومثابرتهم.

كما ثمّن الحاضرون هذه المبادرة التي تساهم في تقوية الروابط بين أعضاء الجالية الوطنية والبلد الأم الجزائر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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