سفارة الجزائر ببروكسل تنظم منتدى إقتصادي حول السوق الجزائرية

تنظم سفارة الجزائر ببروكسل والوكالات الإقليمية البلجيكية للتجارة الخارجية٬في إطار الدبلوماسية الإقتصادية٬وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة العربية-البلجيكية-اللوكسمبورجية٬منتدى إقتصادي حول السوق الجزائرية في 26 جانفي ببروكسل.

كما أن هذا المنتدى الذي سيتمحور حول البيئة الجديدة للأعمال في الجزائر٬سيما منذ المصادقة على القانون الجديد للاستثمار في أوت 2022 ٬سينشطه سفير الجزائر ببروكسل علي مقراني٬ومثلون عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة والوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ووزارة الطاقة والمناجم ومجمعي سوناطراك وسونلغاز.

حيث يهدف تنظيم هذا المنتدى إلى بحث إمكانيات وقدرات قطاع النقل متعدد و تطوير الصناعات٬كما يبرز الفرص المتاحة بالجزائر في مجال تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتدوير النفايات وتثمينها.

وأما مشاركة سفير بلجيكا بالجزائر، آلان لوروا ستسمح بإثراء التدخلات حول آليات التمويل البلجيكية المقترحة٬ من قبل “فينكسبو” للمؤسسات البلجيكية في إطار مقاربتهم الخاصة بشركائهم الجزائريين٬وكذا حول مشاطرة التجارب مع مختلف المؤسسات البلجيكية الناشطة بالجزائر٬كما يرتقب أيضا تنظيم لقاءات أعمال بمناسبة انعقاد هذا المنتدى.

حورية سعداوي

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