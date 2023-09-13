سعيود يناقش فرص الاستثمار مع سفير الصين لدى الجزائر

13 سبتمبر، 2023

 اجتمع اليوم الأربعاء والي ولاية وهران، السعيد سعيود، مع سفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر، والوفد المرافق له.

 وحضر الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، ورئيس ديوان الوالي، ورئيس دائرة وهران، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، بالإضافة إلى مدراء الهيئة التنفيذية في الولاية. حسب بيان لولاية وهران.

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانيات الاستثمار في ولاية وهران والمقومات التي تتوفر فيها لدعم الاستثمار. ويأتي هذا الاجتماع في إطار ملتقى اجتماع الأعمال الجزائري الصيني الذي عُقد في ولاية وهران اليوم،  حسب نفس المصدر.

خديجة مقداد

13 سبتمبر، 2023

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