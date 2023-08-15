سعيا منها لتلبية احتياجات زبائنها... اتصالات الجزائر تطلق عرضها الترويجي الجديد للاشتراك في IDOOM Fibre

أعلنت اتصالات الجزائر في بيان لها اليوم، عن اطلاق عرضها الترويجي الجديد للاشتراك في عرض IDOOM Fibre وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 15 أوت.

و يمتد هذا العرض الترويجي حسب ذات المصدر، لـ 30 يوما، وهو موجه للمشتركين الخواص الجدد المؤهلين للاشتراك في تشكيلة IDOOM Fibre (ابتداء من 15 ميغا) بسعر 1000 دج فقط، و يشمل جهاز مودم الألياف البصرية ومعدات التركيب، إضافة إلى شهر أنترنت مهدى.

في هذا الصدد، سيستفيد الزبائن الخواص الجدد الذين يشتركون في تدفقات 15، 20، 50 و 100 ميغا، من تدفق 200 ميغا خلال الشهر المهدى، أما بالنسبة للزبائن الذين يشتركون في تَدَفُقَيْ 200 و 300 ميغا، فسيستفيدون من 30 يوم أنترنت مهداة.

من خلال هذا العرض الترويجي الجديد، أكدت اتصالات الجزائر مرة أخرى التزامها بالاستجابة لتطلعات زبائنها وتلبية احتياجاتهم من حيث توفير خدمة أنترنت ذات تدفق عالي وعالي جدا.

www.algerietelecom.dz كما دعت اتصالات الجزائر، زبائنها الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا العرض الترويجي لزيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها عبر خدمة الزبائن بتشكيل الرقم 12، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور