سطيف: حريق مهول يأتي على 50 محل لبيع اللحوم

اندلع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، حريق مهول بالسوق المغطى بوسط مدينة سطيف، أدى الى إتلاف 50 محلا لبيع اللحوم فيما تم حماية باقي المحلات،حسبما صرح به المكلف بالإعلام و الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية النقيب أحمد لعمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقامت 3 فرق تدخل تابعة لذات السلك في حدود الساعة الحادية عشر ليلا بإخماد حريق نشب بالسوق المغطى بوسط المدنية حيث تواصلت عملية الإخماد إلى غاية الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد النقيب، أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية باستثناء تعرض عون من الحماية المدنية لإصابات في الظهر تم نقله إلى المستشفى و هو حاليا تحت المراقبة الطبية .

كما تم تسخير 70 عنصرا للحماية المدنية بمختلف الرتب و 18 شاحنة تدخل، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف وذلك بإشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد محمد بعاطشية و بحضور والي الولاية كمال عبلة و مصالح كل من الجزائرية للمياه وشركة توزيع الكهرباء و الغاز و غيرهما.

أما عن سبب الحريق، فيعود إلى شرارة كهربائية وفق ما ذكره للحماية المدنية حارس السوق مبرزا بأن النيران قد امتدت إلى سقف السوق و انتشرت إلى المحلات.

رمزي أحمد توميات

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