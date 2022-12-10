سطيف: تفكيك عصابة إجرامية تختص في النصب والاحتيال وتبييض الأموال

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية تختص في النصب والاحتيال وتبييض الأموال.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الشبكة تتكون من 5 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 31 و59 سنة، مُتورطين في قضية النصب والاحتيال، تبييض الأموال وانتحال صفة.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عن ضبط واسترجاع صكّين بنكيين بقيمة 3 ملايير و7 مائة مليون سنتيم ومبلغ مالي قُدر بـ 5.999.000 دينار جزائري، بالإضافة إلى 3 مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح، النصب والاحتيال، تبييض الأموال المتأتية من عائدات إجرامية، انتحال أسماء وألقاب لوظائف حددت السلطة طرف منحها، بالإضافة إلى التهديد بالتشهير.

رمزي أحمد توميات

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