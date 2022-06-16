سطيف: إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات إقصاء المترشحة للبكالوريا أمينة سالم

16 يونيو، 2022

أوفد اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية سطيف للوقوف على حيثيات إقصاء المترشحة للبكالوريا أمينة سالم.

و تم توقيف رئيس مركز امتحان ثانوية “محمد قيرواني”، الذي كان وراء إقصاء التلميذة أمينة سالم بسبب تعرضها لوعكة صحية

أما عن تفاصيل الحادثة ، فهي تعود إلى يوم إجراء امتحان الرياضيات، حين تقدمت التلميذة المعنية من مركز الامتحان محمد قيرواني بوسط مدينة سطيف لاجتياز الامتحانؤ و بعد حوالي نصف ساعة أحست بدوار و غثيان ، لتنقل مباشرة أمام الطبيبة المسخرة لهذا الغرض داخل المركز ، التي رأت أن وضعيتها تتطلب نقلها للمستشفى.

و هو ما تم بالفعل بعد موافقة رئيس المركز الذي عين حارس لمرافقتها رفقة أعوان الحماية المدنية و بعد نصف ساعة تقريبا عادت التلميذة ، لإكمال الامتحان بصورة عادية .

غير أنه في الفترة المسائية، تم منع التلميذة من الدخول الى القسم الاجراء امتحان مادة الإنجليزية، حسب تصريحات والد الطالبة.

رمزي أحمد توميات

16 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

وزارة الصحة تراسل مدراء المؤسسات الاستشفائية بخصوص منحة كورونا

1 ديسمبر، 2021

إطلاق اسم الدبلوماسي محمد الصديق بن يحي على مقر وزارة الخارجية

3 مايو، 2021

وكالة عدل تعلن عن تعليق مواعيد الإستقبال ودراسة الملفات بداية من اليوم

24 يناير، 2022
وزارة التربية

وزارة التربية الوطنية: تأجيل فروض الفصل الثاني وتقليص عطلة الربيع

5 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: