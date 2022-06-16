سطيف: إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات إقصاء المترشحة للبكالوريا أمينة سالم

سطيف: إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات إقصاء المترشحة للبكالوريا أمينة سالم

أوفد اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية سطيف للوقوف على حيثيات إقصاء المترشحة للبكالوريا أمينة سالم.

و تم توقيف رئيس مركز امتحان ثانوية “محمد قيرواني”، الذي كان وراء إقصاء التلميذة أمينة سالم بسبب تعرضها لوعكة صحية

أما عن تفاصيل الحادثة ، فهي تعود إلى يوم إجراء امتحان الرياضيات، حين تقدمت التلميذة المعنية من مركز الامتحان محمد قيرواني بوسط مدينة سطيف لاجتياز الامتحانؤ و بعد حوالي نصف ساعة أحست بدوار و غثيان ، لتنقل مباشرة أمام الطبيبة المسخرة لهذا الغرض داخل المركز ، التي رأت أن وضعيتها تتطلب نقلها للمستشفى.

و هو ما تم بالفعل بعد موافقة رئيس المركز الذي عين حارس لمرافقتها رفقة أعوان الحماية المدنية و بعد نصف ساعة تقريبا عادت التلميذة ، لإكمال الامتحان بصورة عادية .

غير أنه في الفترة المسائية، تم منع التلميذة من الدخول الى القسم الاجراء امتحان مادة الإنجليزية، حسب تصريحات والد الطالبة.

رمزي أحمد توميات

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