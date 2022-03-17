سحب أكثر من 1000 مليار دينار نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر

سحب أكثر من 1000 مليار دينار نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر

كشف نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف، أنه سيتم سحب أكثر من 1000 مليار دينار نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر.

وقام بوضياف، خلال يوم دراسي من تنظيم نادي العمل و التفكير حول المؤسسة تحت موضوع “أي مالية رقمية للجزائر”، بتقديم أرقام تخص المعاملات الإلكترونية في الجزائر.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث، أن نسبة استعمال البطاقات البنكية لعمليات الدفع في الجزائر لا تتعدى 6 في المائة، مبرزا أن 80 في المائة من المعاملات الإلكترونية في الجزائر تتعلق بسحب الأموال.

كما أشار نائب محافظ بنك الجزائر، الى ان عدد الحسابات يفوق 23.6 مليون على مستوى بريد الجزائر و14 مليون على مستوى البنوك، مضيفا بخصوص هذه الأرقام، أن كونها كبيرة، فذلك لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون الدفع الالكتروني.

ليديا كبيش

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