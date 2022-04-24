ستافان دوجاريك: كل تصريح لم ينشره دي ميستورا بنفسه يعد تشويها للحقائق

24 أبريل، 2022

 أكد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستافان دوجاريك، على أن كل تصريح للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لم ينشره بنفسه، يعد تشويها للحقائق.

وقال دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي: “سأكرر ما قلته من قبل، وهو أن كل تصريح عن موقف السيد دي ميستورا أو أنشطته لم ينشره هو أو ينشره مكتبي هو في أغلب الأحيان تشويه للحقائق”.

وجاء هذا التدقيق ردا على مقال يزعم أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يكون قد عبر عن رضاه بإعلان إسبانيا الأخير عن تغيير موقفها إزاء القضية الصحراوية.

وقال ذات المتحدث أنه :”بخصوص مضمون الإعلان الإسباني الشهر الماضي، سجل المبعوث الشخصي دعم إسبانيا المؤكد لعملية تيسرها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول من الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو)، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار الأخير رقم 2602 الصادر في 2021″ .

رمزي أحمد توميات

24 أبريل، 2022

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