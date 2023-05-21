سايحي يُرحب باسترجاع سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

21 مايو، 2023

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، بمقر البعثة الدائمة للجزائر بجنيف، بحضور سفيري البلدين، حسب بيان لوزارة الصحة.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش أشغال الدورة الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي. والتي تتزامن مع أعمال الدورة ال76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف

وأعرب سايحي عن ترحيبه باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية التي تعتبر نتاج وثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية والذي أكد مرارا أن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن عزلها عن محيطها العربي.

وأكد ذات المتحدث على أن البلدين متوجهان نحو اثراء برنامج تبادل خبرات بين البلدين. من التجارب الصحية التي ستعزز و تطور المجال الصحي لكى البلدين.

ومن جهته، أعرب وزير الصحة السوري عن تطلع بلده إلى تعزيز وتقوية دائرة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال الصحة.

 

21 مايو، 2023

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