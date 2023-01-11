سايحي يشيد بجهود طاقم طبي نجح في زرع كلية لطفل يبلغ 3 سنوات

11 يناير، 2023

تقدم وزير الصحة عبد القادر سايحي٬بأسمى عبارات الشكر و التقدير و العرفان٬ للطاقم الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة٬ تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين نظير الجهود المبذولة بكل احترافية٬و روح المسؤولية والتفان في العمل، بعد نجاحه في عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات.

وأشاد الوزير بنجاح هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها إفريقيا ومغاربيا٬ قائلا: “لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية و شرفتم المهنة ورفعتم من مقامها ألف تحية وتقدير”.

 

حورية سعداوي

11 يناير، 2023

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