سايحي يشيد بالإنجازات المحقّقة في مجال الصحة العمومية بخصوص التكفل بالمريض

أشاد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم، خلال تقديمه لتقييم شامل لبرنامج التكفل بالمريض، بالإنجازات التي حُقّقت في مجال الصحة العمومية منذ الاستقلال، لاسيما في ما يتعلق بالتكفل بالمريض، مؤكدا أن توجه السلطات العمومية كان دائما مركزا على تحسين هذا القطاع في إطار التوازنات الكبرى للبلاد.

وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة كانت بشهادة المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي يعد هيئة جزائرية مستقلة، بالإضافة إلى التقييم الإيجابي الذي أصدرته هيئات دولية مختصة، على غرار التقارير الدولية المختلفة لبعض الهيئات المستقلة للعام2022 و2023 التي وضعت الجزائر في المركز الثاني إفريقيا في مجال التنظيم الصحي، إذ تبعد إلا بنقطة واحدة عن جنوب إفريقيا، بعدما كانت في المركز العاشر، مشددا أن الصعود إلى المركز الأول قاريا أصبح في المتناول.

كما تحدث وزير الصحة، عن إشكالية الخدمة الصحية التي تعد مشكلة عالمية، مشيرا أن نوعية هذه الخدمة يقاس بمدى التغطية الصحية والتجهيزات المتوفرة والتنمية البشرية، منوها في هذا السياق بالعدد الكبير من العيادات والمؤسسات الاستشفائية الجوارية التي تم تشييدها منذ 2019 من أجل تقريب الصحة من المواطن، ليأتي برنامج التكفل بالمريض الذي أعدته الوزارة كأداة لتحسين الخدمة الصحية.

هذا، ونوّه الوزير سايحي بالامكانيات التي رصدتها الدولة بما فيها الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي تشهد سنويا ارتفاعا وهو ما يعكس حسب الوزير، حرص وإرادة الدولة على تحسين أداء هذا القطاع الحساس وفق الشروط الضرورية لخدمة المريض، كما نوّه كذلك بالمجهودات التي يبذلها مستخدمو القطاع الصحي في الميدان، “والذين يعود لهم الفضل كذلك في تحسن أداء هذا القطاع رغم كل الصعوبات والتحولات التي شهدها القطاع”، يقول وزير الصحة.

وأكد سايحي لمدراء الصحة و السكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، أن قطاع الصحة لم يعرف أي نقص في الهياكل الصحية وصيانتها وأي ندرة في الادوية، على مدى عام 2023 والسداسي الأول لهذه السنة، وهذا في إطار برنامج التكفل بالمريض، كما نوّه بإنخراط كل الفاعلين في القطاع الصحي ومشاركتهم في تقديم اقتراحات جديدة لتحسين هذا البرنامج.

كما تحدّث الوزير عن برنامج رقمنة المؤسسات الاستشفائية، مؤكدا أن البعض وصل إلى نسبة 100 بالمئة وأخرى وصلت إلى نسبة 97 بالمئة بينما بلغت أخرى 90 يالمئة، مجددا حرص الوزارة على المضي في هذه الديناميكية متواصل لتعميم الرقمنة على جميع المؤسسات.

وأكد وزير الصحة، أن التقييم العام لبرنامج التكفل بالمريض و الذي أصبح نموذجا و مرجعيا والنتائج المحققة حتى الآن تبقى إيجابية بشهادة الهيئات الدولية والمختصين، مشيرا إلى أن بعض النقائص أو مابقي لتحقيق كل البرنامج التي تم تسجيلها من طرف الفاعلين في القطاع سيتم أخذها بعين الاعتبار من خلال تضمينها في برنامج التكفل بالمريض في نسخته الثانية، وذلك بهدف تحسينه خدمة للمواطن، حسب بيان وزارة الصحة.

شرف الدين عبد النور