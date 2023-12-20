سايحي يشرف على اختتام فعاليات صالون المؤسسات الصحية و خدماتها في طبعته الأولى

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأربعاء، على إختتام فعاليات الطبعة الأولى لصالون المؤسسات الصحية و خدماتها hospitalia expo، المُنظم بفندق الشيراتون، بالعاصمة، على مدار ثلاثة أيام 18,، 19 و 20 من الشهر الجاري، تحت شعار “بناء هياكل الصحة المستقبلية لمصلحة المريض، الاستراتيجيات و النماذج التنظيمي”.

و نوّه وزير الصحة، في كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تنسجم مباشرة مع الرؤية المستقبلية لقطاع الصحة، وهو القطاع الذي شكّل حسب الوزير، أحد التزامات رئيس الجمهورية في برنامجه بهدف إختيار أحسن السبل و الطرق للتكفل بالمريض.

وحرص الوزير سايحي، على التأكيد بأن مخطط عمل نشاطات المريض PAM بمحاوره السبعة يُعدّ بمثابة الآلية المحركة للنظام الصحي، الهدف منها ضمان الخدمة العمومية من خلال إحداث التكامل المنشود بين القطاعين العمومي و الخاص.

كما أبرز في ذات السياق، التطور الذي عرفه النظام الصحي في الجزائر خلال الأربع سنوات الأخيرة بفضل تظافر جهود جميع الفاعلين فيه وسعيهم إلى الرقي به ليكون في مصاف أحسن المنظمات الصحية في العالم، حسب ما أورده بيان وزارة الصحة.

شرف الدين عبد النور

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