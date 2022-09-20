سايحي يدعو مستخدمي الصحة للنهوض بالقطاع وخدمة المريض

دعا وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مستخدمي الصحة للنهوض بالقطاع وخدمة المريض، كاشفا أنه تطرق خلال لقائه مع المدراء المركزيين، إلى بعض الصعوبات التي يواجهها بعض المرضى.

وأفاد سايحي، لدى تنشيطه ندوة صحفية عقب اللقاء، أن ورقة الطريق متكونة من حوالي 7 محاور أساسية، حيث تنصب في خدمة المريض والمستخدمين الذين يعملون في المستشفيات والهياكل الصحية، مشددا على ضرورة تحسين وضعيتهم خاصة وأن القطاع على أبواب المصادقة على الكثير من الإجراءات لصالحهم.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث، أن القطاع سيعمل على فتح الحوار والنقاش مع الشركاء الإجتماعيين، وذلك من أجل تحسين وضعيتهم وكذا الخدمة الصحية.

في المقابل، كشف وزير القطاع، أن المحاور السبعة تتضمن جزء كبير للتكوين، باعتبار أن تعزيز الكفاءات هو أساس نجاح أي عملية، بالإضافة إلى نقاط أساسية جوهرية متعلقة بالخدمة الصحية، والنظافة الاستشفائية، وتوفر الأدوية.

وأضاف سايحي، أن القطاع اتفق مع وزارة الصناعة الصيدلانية، بتعزيز الصيدلية المركزية وتوفر الأدوية لكل الاختصاصات في المستشفيات، مبرزا أن العمل جبار ويحتاج من القائمين على القطاع التكافل والعزم.

ليديا كبيش

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