سايحي يتباحث فرص التعاون الصحي مع حفيد الزعيم نيلسون مانديلا

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، حفيد الزعيم نيلسون مانديلا، زويليفيل مانديلا مرفوقا بعقيلته رابيامانديلا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

في مستهل هذا اللقاء الثاني من نوعه، إستغل الطرفان الفرصة للتأكيد مجددا على عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تربط البلدين.

خاصة وأن جنوب إفريقيا تضم أكبر مناضل عرفته القارة الإفريقية عرف بأفكاره المناهضة للأبارتيد و الإستعمار. كما يعتبر صديقا للجزائر التي زارها في بداية استقلالها وكذا خلال التسعينات.

وتباحث سايحي مع حفيد نيلسون مونديلا خلال ذات اللقاء، عديد المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي تخص التعاون بين البلدين.

خاصة ما تعلق منها بمجال صيانة العتاد الطبي وتسيير وإدارة المستشفيات في ظل التجربة الرائدة التي تتميز بها دولة جنوب إفريقيا في هذا المجال.

كما أبدى وزير الصحة إستعداد الجزائر للعمل مع دولة جنوب إفريقيا في قطاع الصحة من خلال العمل على توسيع وتعزيز فرص التعاون والشراكة الثنائية. التي يمكن إقامتها و تجسيدها بين البلدين.

وفي هذا المجال أعلن الوزير عن زيارة مرتقبة لوفد متخصص في الصيانة من جنوب إفريقيا إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة القادمة لتشخيص وضعية المستشفيات. و رسم أفق للتعاون في هذا المجال بناءا على النتائج والقرارات التي سيتم إتخاذها خلال عملية المعاينة.

من جهته، أعرب مانديلا عن سعادته بالإستقبال الثاني الذي حظي به من قبل وزير الصحة عبد الحق سايحي. مشيرا إلى أن ذلك يعكس رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها مع دولة جنوب إفريقيا. والتي ستتركز في المرحلة الأولى على جانب صيانة التجهيزات الطبية لتمتد بعد ذلك إلى مجالات أخرى.

ليديا كبيش

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