سايحي يؤكد: لا يوجد نقص في الإمكانيات والمشكل فينا

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم السبت، أن الدولة واقفة مع ضحايا حادث البويرة، مبرزا أن الجرحى لن ينقصهم شيء في المستشفى.

ووقف الوزير، الوضعية التي يتواجد عليها جرحى الحادث المروري الأليم. الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة، بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بمنطقة تكجدة التابعة لبلدية الأصنام

و اطلع سايحي رفقة الوفد المرافق له على الحالة الصحية للمصابين الذين يتواجدون على مستوى مستشفى البويرة. وعلى ظروف التكفل الطبي بهم

كما وجه سايحي كلمة للأطباء والممرضين حيث قال:“شرفتم ولايتكم، وكنتم في الساعات الأولى وقمتم بالواجب، و لذا احتجتم أي شيء أنا هنا”.

وأكد ذات المتحدث على هامش زيارته لجرحى حادث تيكجدة، أن قطاع الصحة، لم يكن يوما مريضا، موضحا بالقول :”لو كان مريضا لما كنت بأفضل صحة، وهذا بفضل الأطباء والممرضين”.

في حين كذب وزير الصحة، وجود نقص في الإمكانيات، قائلا “إنها كانت متوفرة أمس والدولة عندما تكون ظروف مثل هاذي لا تعود للوراء، الققضية قضية رجال، وإذا كان هناك خلل فالمشكل فينا لأن الدول واقفة”.

كما أبرز نفس المسؤول النتائج التي وصلت إليها الصحة منذ 60 سنة، حيث قال :”إن الإنسان كان يتوفى عند سن 52 سنة، أما الآن فارتفع إلى 72 سنة فما فوق وهذا بفضل التطعيم ومصالح الصحة والأطباء والممرضين”

كما أكد سايحي، وجود نقائص في كل المجالات، داعيا إلى ضرورة الوقوف على تخفيضها. مضيفا أن الدولة تدعم القطاع، لكن يبقى الأمر قضية رجال ونساء

رمزي أحمد توميات

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